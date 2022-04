Peu d’accidents à Moorea pour le week-end de Pâques

L’hôpital d’Afareaitu avait lancé un appel à la vigilance la semaine dernière, en vue de l’affluence des familles de Tahiti vers Moorea pour fêter le week-end de Pâques.

Un appel qui a été entendu puisque les services de santé de l’île ont constatés seulement quelques accidents sans gravité importante, que ce soit sur la route, sur l’eau ou en montagne. Également peu de violences familiales dues à l’alcool ont été prises en charge aux urgences.

“Toute l’équipe de l’hôpital et du service de santé de Moorea remercie les familles, les résidents, les vacanciers et les touristes pour leur compréhension, leur patience et leur comportement responsable pendant ce long week-end de Pâques”, indique l’hôpital par voie de communiqué.

“Restons néanmoins vigilants car ces quelques accidents auraient pu être graves, et des progrès restent à faire. Pour information, le comité de prévention des accidents de la route de Moorea qui a mené une action de prévention tout autour de l’île jeudi 14 avril, a constaté que de nombreuses familles ne disposent pas dans leur voiture de sièges de sécurité pour leurs enfants”, met en garde la direction de l’hôpital.