Pesticides : 95% des fruits et légumes locaux conformes à la réglementation

Réalisées en février et en mai, ces analyses indiquent que 95% des produits locaux et 81% des produits importés sont conformes à la réglementation polynésienne. Dans le détail, sur tous les fruits et légumes analysés, 67% des produits locaux ne contenaient aucun résidu de pesticide, contre seulement 25% pour les produits importés.

La direction de l’Agriculture se réjouit de pouvoir rassurer les consommateurs sur la qualité des fruits et légumes locaux, comme l’explique Maurice Wong, le responsable de la cellule recherche innovation valorisation : “Les analyses que nous avons réalisées sont très bonnes, notamment sur les ananas. Les consommateurs disaient que les ananas grattaient un peu, mais ce n’est pas lié aux pesticides car tous ceux que nous avons analysés sont sans aucun résidus de pesticide. Les agriculteurs ont donc bien respecté les norme d’utilisation de ces herbicides, et c’est une très bonne chose. (…) Nous constatons que les productions locales sont bien meilleures en terme d’utilisation de pesticides que les produits qui ne sont pas polynésiens. On sait que dans les produits locaux, la partie maraîchage, du fait qu’elle est très exposée aux insectes, aux maladies… sont plus utilisateurs de pesticides, néanmoins cette utilisation est très raisonnable et les producteurs avec qui nous travaillons arrivent à maîtriser correctement ces outils-là”.