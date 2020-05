Pêche miraculeuse pour les Parker à Arutua

Quoi de mieux qu’un poisson cru bien frais pour se remettre de quarante jours de confinement? Les gourmands étaient nombreux, ce matin, à Pamatai, pour goûter les ume, herepoti et tui acheminés hier par le Cobia.

« Mes parents sont restés bloqués sur Arutua », explique Heimataarii Parker. « Mon père et ses amis étaient sortis chercher du poisson, comme d’habitude, et ils ont jeté les filets. Quand on les a remontés, surprise : il y avait énormément de poisson! C’est unique! D’habitude, on tourne autour de 600 Kg de poisson. Là, on a dépassé les trois tonnes. Le Seigneur a du savoir qu’après le confinement, on avait faim de poisson! »

Images Navenave

Un butin aussitôt envoyé sur Tahiti par goélette. Sitôt déchargé, sitôt vendu… et dégusté!

« On en a un peu assez du poulet! Un peu de poisson frais, ça fait du bien, surtout au moral! Je vais préparer un bon poisson cru pour ce midi » confie un client. « Mes enfants adorent, et puis c’est bon pour leur santé! C’est bon aussi au goût! On va le préparer en papillote » indique une autre.

Heimataarii Parker, fils des pêcheurs de Arutua, et vendeur à Pamatai

« Il y a souvent du monde pour nos poissons, mais cette pêche a fait parler d’elle! Les premiers clients étaient là dès 5 heures, certains viennent de Faaone et Tiarei exprès! C’est un cadeau du Seigneur« , se réjouit Heimataarii.

Un sacré coup de pouce pour les finances de la famille également : « Ca nous aide beaucoup. Avec le confinement, on n’avait plus rien. Là, ça nous remonte le moral, et ça nous aide pour le porte-monnaie! Ca me donne des frissons de voir que les clients viennent jusqu’ici rien que pour le poisson Parker. Ca nous fait chaud au coeur, Arutua! »