Pas possible de se rendre à Cuba avec un ESTA, rappelle l’agent consulaire des États-Unis

Plusieurs Polynésiens se sont retrouvés bloqués après un voyage à Cuba, rapporte l’agent consulaire des États-Unis au fenua, Christopher Kozely.

Et pour cause : depuis le 12 janvier 2021, les voyages touristiques à Cuba sont interdits par les États-Unis, quelles que soient la citoyenneté et la nationalité, à moins que le but du voyage ne corresponde à l’une des 12 catégories générales établies par l’eCFR ou que vous obteniez une licence OFAC. Si vous décidez de visiter Cuba, attendez-vous à voir votre ESTA retiré.

Vous pourriez ainsi vous retrouver bloqué.e sur place et voir votre accès aux avions à destination des États-Unis refusé. En octobre, un voyageur local parti à Cuba avec son ESTA a par exemple dû débourser 3000€ pour rentrer en France, en passant par la Nouvelle-Calédonie.

Si, en revanche, vous possédez déjà un visa pour visiter Cuba, celui-ci ne sera pas révoqué tant qu’il n’a pas expiré ou explicitement annulé par un tampon d’annulation, contrairement à l’ESTA.

Notez qu’il n’y a pas de durée de validité spécifique pour l’ESTA ou le passeport français à respecter pour voyager aux États-Unis. Vous pouvez vous rendre aux États-Unis jusqu’au dernier jour de leur validité. Le passeport français est valable pendant six mois après la date de voyage prévue.