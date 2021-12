Pas de dose de rappel = pas de pass sanitaire valide

Polynésiens, soyez avertis : à compter du 15 janvier, le pass sanitaire sera conditionné à la dose de rappel. En clair, le fameux sésame ne sera plus valide 4 mois après la deuxième injection de Pfizer ou la première injection si vous avez eu la Covid et que vous bénéficiez d’un schéma mono dose complet. Une mesure valable pour toutes les personnes de plus de 18 ans et qui vise à éviter les formes graves selon le responsable de la vaccination, Daniel Ponia : “nous préférons protéger la population contre les formes graves de la maladie et nous incitons la population à se faire vacciner dans les délais. Je rappelle également que nous sommes passés de 6 mois à 5 mois, et maintenant, l’intervalle doit être de 4 mois. […] Pour l’instant, nous avons acté pour un intervalle de 4 mois, nous ne sommes pas encore à 3 mois même si le Premier Ministre Jean Castex l’a annoncé”.

En Polynésie, environ 50% de la population éligible à la vaccination n’a pas fait sa dose de rappel, selon le responsable. Ce sont donc près de 90 000 personnes qui verront leur pass sanitaire désactivé d’ici la mi-janvier si elles ne mettent pas à jour leur statut vaccinal rapidement. Un rappel qui ne concerne néanmoins pas les 12/17 ans. “Nous n’appliquons pas le troisième dose pour les mineurs, nous n’avons par l’autorisation de la Haute autorité de Santé”, a précisé Daniel Ponia.

Quant au projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, il a été examiné à l’Assemblée nationale mercredi. Une mesure qui sera aussi appliquée en Polynésie, toujours selon Daniel Ponia : “nous avons toujours milité pour un pass vaccinal et non pas pour un pass sanitaire. Etant donné que nous sommes un territoire français, nous sommes tenus d’appliquer les décrets qui sont pris en métropole”.

Le pass vaccinal pourrait être adopté la semaine prochaine en métropole. En attendant, sachez que dès que vous avez effectué votre dose de rappel, vous devez faire une nouvelle demande pour mettre à jour votre QR code. Auquel cas, votre pass sanitaire expirera.