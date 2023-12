Pas assez de vols pour les habitants de Takapoto

Depuis le mois de mai, les vols opérés par Air Tahiti restent insuffisants pour les 400 habitants de Takapoto. Avec seulement un vol par semaine, il n’est pas rare d’être en liste d’attente. C’est le cas de Daiana Richmond. Cela fait maintenant 3 semaines qu’elle patiente… « Il faut d’autres vols. Il y a quoi ? Un vol par semaine ? Ce n’est pas assez ! »

Bruno Tuteirihia se dit quant à lui « inquiet ». « Nous n’avons qu’un vol par semaine. Ce n’est pas suffisant et c’est difficile pour les evasans ».

L’attente est forte également du côté des pensions, elles aussi, pénalisées par le manque de vols. Pas de doute pour Bruno, il faudrait proposer au moins un second vol, notamment en haute saison. « À Takaroa et Takapoto, il y a près de 1000 habitants et qu’un vol par semaine. Ce n’est pas assez. C’est pour ça que je lance cet appel à l’aide au gouvernement local : pour qu’il nous soutienne dans la relance de notre économie, notamment de nos pensions de familles. Beaucoup de gens veulent visiter nos iles, mais il n’y a pas assez de vols.’

Le prix du billet est aussi pointé du doigt. Il faut compter environ 21 000 Fcfp l’aller simple Papeete-Takapoto. Un budget conséquent pour les habitants qui font alors une croix sur un potentiel entretien d’embauche, une visite chez le médecin, ou un autre rendez-vous.