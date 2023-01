Parcoursup 2023 : quelles nouveautés, comment saisir ses vœux, quand attendre les réponses ?

Parcoursup, c’est le nom donné à la plateforme Web destinée à recueillir et gérer les vœux d’affectation des futurs étudiants de l’enseignement supérieur français. Ainsi, l’année passé au fenua, plus de 90% des quelques 2900 bacheliers ont obtenu une proposition d’admission. Un taux de placement dans les clous métropolitains : à l’issue de la campagne 2022 en France, 95 % des néo-bacheliers ont reçu au moins une proposition d’admission et 82 % en ont accepté une, soit une légère progression par rapport à 2021.

Quelles nouveautés pour 2023 ?

Globalement, rien de révolutionnaire. Les fiches de présentation de chaque formation ont toutefois été actualisées et repensées. Elles contiennent maintenant 6 rubriques où figurent toutes les informations à connaître. On y retrouve par exemple l’indication de l’attractivité de la formation et une catégorie pour comprendre les processus d’admission.

Au total, pas moins de 21 000 formations sont proposées. C’est plus que les années précédentes : à son lancement en 2018, 13500 formations étaient proposées aux futurs étudiants.

La Polynésie française recense 69 formations, dont l’immense majorité à Tahiti (65), les 4 autres étant à Raiatea (3) et Moorea (1).

Étapes à suivre et dates à retenir

Les lycéens doivent dorénavant observer plusieurs étapes pour saisir au mieux leur vœux pour l’année prochaine :

La phase d’information, de découverte des formations disponibles sur la plateforme. Cette étape se termine la semaine prochaine.

La deuxième phase commence le 18 janvier. Vous pourrez sélectionner les formations qui vous intéressent en formulant vos vœux. Attention, il ne sera plus possible de le faire après le 9 mars.

Ensuite, du 9 mars au 6 avril, vous pourrez confirmer les vœux que vous déciderez de garder. Vous devrez également finaliser votre dossier.

La troisième phase se déroule du 1er juin au 13 juillet. Dans cette quinzaine, vous recevrez les réponses des formations auxquelles vous avez postulé. Il ne vous restera plus qu’à décider laquelle choisir.



*À noter qu’une phase d’admission dite complémentaire, du 15 juin au 12 septembre, permettra à ceux qui n’ont pas eu leur formation de formuler 10 vœux, dans les formations où des places seront toujours vacantes.

Parcoursup, outil pour la réorientation et la reprise d’études

La plateforme s’adresse aussi aux étudiants déjà en études supérieures qui souhaitent se réorienter, ou pour les professionnels qui veulent reprendre leurs études. Seule condition, avoir le bac ou un diplôme équivalent (DAEU, bac étranger).

Parcoursup ne permet cependant d’intégrer que la première année d’un cursus. Si vous avez pour ambition d’intégrer une 2ème voire une 3ème année, il vous faudra prendre contact directement avec l’établissement qui vous intéresse.

Dans le cas des étudiants qui voudraient intégrer directement un master, une nouvelle plateforme a été annoncée en septembre dernier par la ministre de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Surnommée pour l’instant le “Parcoursup des masters”, elle devrait ouvrir dans quelques semaines, sur le même principe que la plateforme dédiée aux lycéens.

Toutes les informations relatives au calendrier et aux procédures pour ne pas manquer

