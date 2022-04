Pâques : le chocolat à la fête, même pour les retardataires

De toutes formes et de toutes variétés, les chocolats de Pâques ont fait leur grand retour en vitrine !

À Pirae, une boulangerie propose du fait maison. Une particularité qui séduit même les plus éloignés. “Je suis descendue exprès de Hitia’a o Te ra pour acheter quelques chocolats, pour nous remercier à nous les frères et sœurs de l’église Saint-Anne de Papeno’o, confie une cliente. Et après avoir passé une belle fête de la passion de Jésus, quelques chocolats nous feront du bien, à nous tous !”

Crédit : Tahiti Nui Télévision

Après l’artisanal, l’industriel. À Titioro, une enseigne a dû sortir ses derniers stocks. En trois semaines, les ventes ont explosé. Mais pas d’inquiétude pour les retardataires, il y a encore du choix.

“On a pu se libérer que ce matin pour pouvoir acheter des chocolats et comme c’est en promotion aussi, du coup on a eu l’occasion d’en acheter”, raconte une cliente.

Une autre avoue : “J’avais déjà acheté des petites choses et là bon j’ai craqué. C’est un petit plus, je n’aurai pas du mais j’ai craqué. Et puis le chocolat c’est tellement bon, on ne s’en lasse pas.”

Et si vous n’allez pas au chocolat, le chocolat vient à vous. Sur la côte Est de Tahiti, un restaurant propose des entremets spéciaux et œuf de Pâques géants ce week-end. De quoi ravir les papilles des plus gourmands.