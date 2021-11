Papenoo : le karting redémarre !

Les adeptes de sports automobiles pourront à nouveau assouvir leur passion du côté de la vallée de Papenoo. Fermée pendant plusieurs années, la piste de karting a officiellement rouvert. Ceci grâce à deux amis, Bruno et Christophe, qui ont on investit toutes leurs économies. Pas moins de 25 millions de Fcfp pont été nécessaires pour réhabiliter les 600 mètres de piste et renouveler certains bolides. “C’est un gros paris sur l’avenir. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’argent misé jusqu’à présent et malheureusement il y a eu la période covid qui nous a rattrapée au mauvais moment. Maintenant on est presque contents. On commence à avoir un roulement qui fonctionne bien.”

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les familles sont invitées à découvrir les frissons de l’asphalte. Car les deux compères ont décidé d’ouvrir leur piste aux pilotes en herbe dès l’âge de 7 ans. Deux kartings biplaces font également parti de l’écurie. Ils sont quant à eux destinés à des passagers moins à l’aise au volant ou à des personnes en situation de handicap. Une première sur le fenua. “Les biplaces c’est bien pour faire un enseignement en premier, soit pour emmener sa belle-mère par exemple, lui faire vivre des sensations fortes (rire). Et troisièmement pour les petits enfants qui ont en-dessous de 7 ans et aimeraient faire un peu de kart. Ils ne passent pas tout seuls. (…) On a eu déjà une fille aveugle qui voulait faire un tour de piste, donc là par exemple ça peut être utile pour faire sentir les sensations.”

La piste de Tahiti Karting est ouverte chaque week-end et quelques jours dans la semaine. Elle recevra le week-end prochain les 6 heures de Papenoo. Une compétition où 10 équipes de 6 feront crisser les pneus pour le plus grand bonheur des spectateurs.