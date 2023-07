Papeete : Arrivées dans la rade, une baleine et un baleineau ressortent par Taapuna

Une baleine adulte et un baleineau dans la rade de Papeete. Vers 9h00, ce matin, l’association Mata Tohora postait un message sur sa page Facebook invitant tous les usagers de la zone à faire preuve de prudence. Pendant un moment, les deux mammifères marins se sont déplacées entre la place To’ata et le quai au long cours. La direction de l’environnement et la gendarmerie nautique, qui s’est rendue sur les lieux dès que possible, ont été averties.

Après avoir longé le chenal de Papeete jusqu’à Punaauia, les baleines sont finalement ressorties par la passe de Taapuna en fin de matinée.

Cette séquence aura toutefois été l’occasion de constater des problèmes de comportement de la part de certains observateurs puisque, selon l’association, des bateaux suiveurs ont bloqué les cétacés dans la passe de Taapuna, qui ont fait demi-tour, avant de pouvoir enfin sortir.

Mata Tohora a aussi signalé la présence de baleines dans le lagon de Bora Bora, précisant que tous les prestataires de tourisme ont été informés de l’interdiction de les approcher.