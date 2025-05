Papeete réaménagée pour les personnes à mobilité réduite

Circuler sans obstacles dans Papeete : une réalité, désormais, pour les personnes à mobilité réduite. La capitale a réaménagé 12 km de rues et accès aux commerces et logements. 110 millions de Fcfp ont été investis par la commune. Le prix de davantage d’autonomie pour les personnes en situation de handicap. « Nous avons fait en sorte qu’il y ai un dénivelé le moins fort possible et entre deux bâtiments de différents niveaux, nous avons aussi raboté les trottoirs pour que les gens puissent passer aussi, explique le premier adjoint au maire, Paul Maiotui. Ça n’a pas été évident parce que les propriétaires n’étaient pas d’accord au début et il a fallu discuter, batailler avec. »

Le bilan de ces travaux, pas désintéressé à moins d’un an des municipales, a été fait ce mardi par la commune… Pentes douces en bords de trottoirs, pose de couleurs et de bandes podotactiles aux abords des carrefours, rampes d’accès et gardes corps sécurisent les déplacements dans tout l’espace du centre jusqu’à l’avenue Pouvana’a a Oopa, pour le plus grand bonheur des usagers. « Pour mon compagnon qui était en fauteuil roulant, c’était vraiment un calvaire de venir en ville parce que la ville n’était pas accessible, raconte Henriette Kamia, présidente de la fédération Te niu o te huma. C’était mieux qu’il reste à la maison, plutôt que de venir en ville. Aujourd’hui, il peut se déplacer. En plus, des parkings pour les voitures PMR ont été réaménagés. C’est un plaisir de venir en ville maintenant… quand nos places ne sont pas prises par les valides. »

Ces aménagements découlent d’une charte d’accessibilité signée avec la fédération Te niu o te huma. Pirae, Arue et Mahina ont entrepris la même démarche que la capitale.