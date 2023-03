Papeete : hommage rendu aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie

C’est une tradition. Chaque année à cette date, à l’occasion des cérémonies marquant le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie – le 19 mars 1962 –, la Polynésie rend hommage aux victimes civiles et militaires de cette guerre et des combats menés au Maroc et en Tunisie. Comme à l’accoutumée, la 61e Journée nationale du souvenir et de recueillement s’est déroulée ce dimanche devant le monument aux Morts de Papeete, avenue Pouvanaa a Oopa.

La cérémonie s’est tenue en présence d’élus et d’anciens combattants. Le secrétaire général du Haut-commissariat Éric Requet, représentant le Haut-commissaire de la République Éric Spitz, a présidé ce recueillement.

“Il nous faut continuer à regarder et accepter ce pan de notre histoire collective dans son extrême complexité, assumer d’en transmettre la mémoire, mais sans transmettre aux nouvelles générations les passions d’alors. Il nous faut admettre que des mémoires diverses s’expriment et que la seule voie est de les additionner et non de les opposer. C’est le seul chemin pour la cohésion nationale“, a déclaré M. Requet, lisant un message de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire Patricia Miralles.