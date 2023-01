Papeete : 6 établissements de nuit contrôlés samedi

Sur commission rogatoire du procureur de la République, six établissements ont été contrôlés. Après vérification de l’activité constatée et des documents administratifs, deux feront l’objet de convocations et de contrôles plus approfondis dans les jours à venir.

Des mineurs, dont certains alcoolisés ont été identifiés. Des inadéquation entre les documents administratifs, telles que les licences, et l’activité exercée par l’établissement ont aussi été relevées.

Au mois de décembre, deux établissements de Papeete avaient fait l’objet de contrôles similaires. L’un d’eux a été frappé d’une fermeture provisoire après que plusieurs infractions ont été constatées. Après une enquête plus approfondie, la sanction a été alourdie par le Pays qui a fait fermé l’établissement pour trois mois.

Objectif de ce type d’opérations de nuit : rappeler aux établissements accueillant du public la nuit qu’ils doivent se conformer à la législation et la règlementation, avant tout pour des questions de sécurité.

Lors des contrôles de la veille, à grand renfort de chiens policiers, aucun stupéfiant n’a été trouvé à l’intérieur et aux abords des établissements contrôlés, preuve peut-être que les moeurs ont commencé à changer…