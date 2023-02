Papara va enfin avoir son marché !

Les agents communaux de Papara s’affairent sous le grand chapiteau qui accueillera dans quelques jours le marché municipal. La structure construite en 2018 a coûté plus de 44 millions Fcfp mais la commune peinait à mettre aux normes les sols de celle-ci.

La commission de sécurité avait ainsi, à plusieurs reprises, interdit son ouverture. Tout est rentré dans l’ordre à présent. « C’était une action qui était attendue par la population (…) on a un peu de stress », confie Sonia Punua, le maire de Papara.

Les artisans et maraichers de la zone s’impatientaient également. Ces dernières années, ils vendaient leurs produits en bord de route ou dans les jardins de la mairie, faute de mieux.

« On demandait un endroit où l’on pourrait vendre nos produits tranquillement et pas sous une simple tente. Car quand il y a de la pluie et du vent, on est obligés de tout enlever. On est heureux de savoir que, bientôt, on entrera sous le chapiteau. Cela fait longtemps que l’on attendait », se réjouit Erena, une artisane de de la commune.

Le marché devrait aussi accueillir de grands événements

Le marché municipal sera ouvert 7 jours sur 7. Il aura aussi pour vocation d’accueillir les grands évènements commerciaux qui se tiennent habituellement à Papeete, comme l’indique Fabien Rima, adjoint au maire : « l’idée c’est qu’on puisse amener le Salon de l’automobile, le Salon nautique ou la Foire agricole, ici, à Papara. C’est rapprocher la Presqu’île des foires. Il y en a à Punaauia ou à Mamao. Mais 75% des agriculteurs sont à la Presqu’ile ».

L’inauguration du marché est prévue le 24 février. Une délibération municipale sera prochainement adoptée pour fixer les modalités d’occupation des lieux.