Panne majeure de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger

“Ce site est inaccessible”, “impossible de trouver l’adresse du serveur”, indiquait le site de Facebook lundi vers 19H30 GMT. La panne durait alors depuis près de quatre heures.

Le site Downdetector, qui rassemble des signalements d’utilisateurs, montrait notamment des pics de rapports négatifs dans des zones densément peuplées comme Washington ou Paris.

“Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément”, a tweeté Facebook.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.