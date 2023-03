Panne des Maris Stella : la desserte des Tuamotu continue avec d’autres navires

Les premières prévisions de réparations du Maris-Stella IV étaient estimées à environ 4 semaines. Mais la panne est bien plus grave que prévu. La réparation nécessite des commandes à l’étranger. Le navire est pour l’instant immobilisé pour une durée indéterminée. Pas de reprise prévue “avant deux mois au moins”, rapporte la présidence dans un communiqué.

Le navire dessert principalement les îles des Tuamotu de l’ouest dont notamment Tikehau, Rangiroa, Ahe, Takaroa, Arutua, Fakarav etc. Ces îles continuent d’être desservies par les autres navires : Mareva nui, Dory, et le Cobia.

Une autorisation de desserte exceptionnelle avait été accordée au navire Saint Xavier Maris-Stella III afin d’effectuer un voyage en remplacement du Saint Xavier Maris-Stella IV. Les atolls des Tuamotu du centre (Anaa, Hao, Makemo…), de l’est (Tatakoto), et du nord-est (Napuka, Fakahina, Fangatau…) devaient être desservis par le Saint Xavier Maris-Stella III, pour suppléer au navire en panne en alternance avec sa ligne de desserte régulière.

Avec la panne du Maris-Stella III, ce sont donc deux navires de la compagnie qui sont à l’arrêt. Un coup dur pour l’entreprise. Du côté de la direction du Maris-Stella, on attend avec inquiétude le diagnostic des techniciens. “On attend le diagnostic des techniciens pour voir où en est la situation. (..) Toutes les lignes sont à l’arrêt. (…) Si le bateau est immobilisé plus longtemps, on guidera les autres clients vers d’autres navires” explique Poerava Salem, en charge de l’administratif.

Les Tuamotu Ouest continuent d’être desservies par Mareva Nui, Dory et Cobia.

Les Tuamotu Centre et Est continuent d’être desservies par Taporo et Nuku Hau.

Le navire Aranui a été autorisé à titre exceptionnel à transporter du fret pour Fakarava pour permettre d’absorber la surcharge de fret des autres armateurs sur leur ligne habituelle.