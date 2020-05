Paea débarrasse les encombrants de ses bords de route

En à peine quelques heures, l’un des camions est rempli à ras bord. Les déchets sont envoyés au service technique de la mairie.

Les quatre véhicules affectés au ramassage des encombrants n’ont pu ramasser que les déchets entreposés sur les bords de la route de ceinture. D’année en année, les services communaux constatent une augmentation du nombre d’encombrants sur les bords de route de Paea. Selon les responsables, la majorité proviendrait d’administrés de communes voisines.

« Il faut que chaque déchet reste dans sa commune, insiste Edmond Ata, adjoint au maire de Paea. Je demande aussi à la population de respecter le calendrier annuel qu’on met en place deux fois par an. Là on a ramassé, mais après on reprendra le calendrier normal, c’est-à-dire au mois de septembre et octobre. »

A cause de ce surplus, les déchets encombrants des servitudes ne seront ramassés que lundi. La commune n’organise ce type de ramassage que deux fois dans l’année. L’an passé, 80 tonnes d’encombrants avaient été collectées.