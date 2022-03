Paea à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires

À Paea, il y a un départ des sapeurs-pompiers toutes les deux heures. La caserne effectue en moyenne plus de 1 600 interventions par an, dont 80% consistent à faire du secours à la personne. Mais la pandémie de Covid-19 a amplifié le déclin du volontariat dans les casernes. En deux ans, Paea enregistre une vingtaine de départs sur un effectif de 50 pompiers. Épuisés, sous-payés et privés de leur famille, ces pompiers volontaires n’ont toujours pas été remplacés. “Certains ont arrêté leur engagement et ont trouvé du travail, d’autres n’ont plus le temps, d’autres encore ont été à l’armée” indique Roboam Domingo, chef de la caserne de Paea

Lorsque l’équipe est en sous-effectif, le planning des astreintes devient un véritable casse-tête pour le lieutenant Domingo et son adjoint qui doivent alors se rajouter au tableau. “Il faut qu’on maintienne un effectif de 7 personnes tous les jours, que ce soit des professionnels ou des volontaires, pour maintenir la garde opérationnelle durant 24 heures” précise Roboam Domingo.



La campagne de recrutement est ouverte à tous jusqu’au 18 mars. Pour rappel, les pompiers volontaires perçoivent une indemnité calculée selon leur grade de 650 Fcfp à 1 000 Fcfp par heure d’astreinte. Disponibilité, esprit d’équipe ou encore bonne condition physique sont autant de qualités nécessaires pour rejoindre les sapeurs-pompiers de Paea.