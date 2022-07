Pacific NCD Youth Ambassadors : vous avez jusqu’au 31 juillet pour candidater

Les MNT, en particulier le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les cancers, sont la principale cause de décès évitables dans le Pacifique : elles sont en effet à l’origine de 60 à 75 % de ces décès. La crise des MNT a pris des proportions épidémiques et compromet considérablement le développement futur des Pays et Territoires insulaires océaniens. Le tabagisme, la consommation nocive d’alcool, une mauvaise alimentation (par ex. une alimentation riche en sucre, en sel, en graisses et en aliments transformés, et pauvre en fruits et légumes), conjugués à la sédentarité, constituent les principaux facteurs de risque associés aux MNT.

En 2011, les dirigeants océaniens ont déclaré que l’explosion de la prévalence des MNT était à l’origine d’une véritable « crise humaine, sociale et économique » en raison du fardeau de plus en plus lourd qu’elles représentaient dans la région, et qu’elles appelaient une réponse urgente et globale.

Convaincue que la jeunesse représente l’avenir de nos îles et joue un rôle essentiel dans l’adoption d’un mode de vie sain, la CPS invite les jeunes âgés de 18 à 30 ans à devenir les nouveaux ambassadeurs de la lutte contre les maladies non transmissibles dans le Pacifique, et à contribuer ainsi au bien-être des peuples océaniens. « Par cette initiative, la CPS guidera et accompagnera les jeunes dans la concrétisation de leurs idées. Ils sont mieux placés que nous pour imaginer des projets qui feront véritablement la différence pour la santé de leur communauté », a déclaré Solène Bertrand-Protat, conseillère en MNT. Les jeunes sélectionnés bénéficieront de conseils techniques et d’un appui professionnel pour mettre en œuvre des activités de prévention des MNT au sein de leur communauté.

Candidature à l’initiative Pacific NCD Youth Ambassadors 2022 :

Qui peut poser sa candidature et participer au programme ?

Le programme est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, originaires de l’un des 22 États et Territoires insulaires du Pacifique membres de la CPS. Ils devront constituer des équipes de 3 à 5 personnes.

Comment postuler ?

Pour poser votre candidature, veuillez compléter le formulaire d’inscription disponible ici et l’envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Seuls les candidats retenus seront informés du résultat de leur candidature.

Date limite pour les inscriptions : le 31 juillet 2022.