Ouverture d’une formation de technicien fibre optique au fenua

Tirer les câbles, les connecter à un réseau : pour leur premier jour, les jeunes apprentis sont directement mis dans le bain. Ces 13 apprenants ont été sélectionnés pour suivre une formation de technicien fibre optique.

“Cette formation vise l’augmentation de l’employabilité des jeunes polynésiens” a indiqué la ministre de l’Éducation, en charge du Numérique Christelle Lehartel, lors d’un discours d’ouverture prononcé à l’occasion.

Les techniciens “fibre optique” recouvrent différents champs d’intervention, de la réalisation et l’installation des infrastructures de réseaux fibres optiques, leur mise en service, leur exploitation ainsi que leur maintenance. Sur le terrain, le métier de technicien fibre optique est mobile et varié, associant savoir-faire techniques et goût pour le contact avec les clients.

“Et c’est bien là tout le bénéfice d’une formation complémentaire d’initiative locale, répondre rapidement, aux attentes des entreprises en matière de compétences spécifiques de l’emploi local dans une logique d’agilité c’est-à-dire en s’appuyant sur des structures existantes (des plateaux techniques d’un lycée), sur des ressources expertes et sur la motivation des jeunes”, a ajouté la ministre réjouie de l’ouverture de cette formation qui répond aux besoins des entreprises, et aux besoins du marché du travail.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Cette formation de courte durée qui alterne cours et enseignements en lycée, avec une expérience professionnelle au travers de stages en entreprises, vise notamment une insertion professionnelle directe.

Le contenu de cette formation a été élaborée en concertation avec les partenaires, selon trois modules, en alternant des périodes en lycée et en entreprise. C’est 8 mois de formation avec un équilibre de 14 semaines en lycée pour 350 heures de formation, et de 12 semaines en entreprise avec un accompagnement personnalisé incluant des habilitations spécifiques (habilitation électrique, formation sauveteur-secouriste du Travail, Prévention des risques liés à l’activité physique et travail en hauteur).