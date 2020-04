Lors de la commission de la viande de porc qui s’est tenue le 17 mars dernier, les membres ont pris connaissance de la situation de la filière porcine suite au rapport technique établi par la direction de l’Agriculture.

Concernant la production, le nombre de porcs abattus est en hausse de 10% par rapport au premier semestre 2019, avec un total de 6 471 porcs au second semestre 2019 contre 5 882 porcs au premier semestre 2019. La production en tonnage augmente de 11%, avec 452 tonnes enregistrées au second semestre 2019 contre 407 tonnes enregistrées au premier semestre 2019. En effet, le poids moyen de toutes carcasses confondues s’élève à 80,4 kg.

Le rapport de la D.A.G (direction de l’Agriculture) fait état d’une amélioration significative de la qualité des carcasses (classement en 4 catégories : A/B/C et D/E) puisque 69% des porcs charcutiers sont livrés en classe A contre 60% en 2018.

Le prix du kilo du porc charcutier est de 607,3 Fcfp. Il est en légère baisse au second semestre 2019, environ 1,9 Fcfp de moins par rapport au premier semestre 2019.

Sur la base de ces analyses et des besoins exprimés par les deux sociétés de transformation de la filière porcine, le Conseil des ministres a approuvé l’ouverture d’un quota d’importation de 1 380 tonnes de viande de porc pour ce second semestre 2019 : 700 tonnes pour la société Charcuterie du Pacifique et 680 tonnes pour la société Salaisons de Tahiti.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des ministres :

– La vente à emporter de boissons d’alimentation autorisée en magasin à compter du 29 avril

– Acquisition de matériel et purification des ciguatoxines : subvention d’investissement au centre Ciguaprod

– Poursuite du programme muséographique : subvention au Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha

– Le gouvernement autorise la réouverture des crèches et garderies

– Modalités de reprise de l’activité de l’IIME

– Dispositions pour les passagers venant de métropole