Ouverture du Forum des métiers portuaires, maritimes et logistiques

Ce sont près de 300 élèves de la 3ème à la Terminale, accompagnés de leur professeurs et formateurs qui ont fait le déplacement ce mercredi matin. Ils viennent des collèges de Notre Dame des Anges de Faaa, de Taunoa, de Arue, de Taaone, de Lamenais, d’Anne Marie-Javouhey. On pouvait noter également la présence des élèves de l’IIME – l’Institut d’insertion médico-éducatif, du Lycée Saint Joseph de Pirae, et de MLDS – Mission de lutte contre le décrochage scolaire.

Lire aussi > Le Port autonome de Papeete souffle ses 60 bougies

Une occasion unique pour ces élèves de rencontrer les professionnels issus du secteur portuaire, maritime et logistique et d’échanger avec eux sur leur parcours, les spécificités de leurs métiers et leurs évolutions éventuelles.

Cela permettra d’aider les élèves à construire leur projet professionnel et apporter des réponses concrètes à leurs questionnements face à la multitude de choix de métiers et de formations qui s’offrent aujourd’hui à eux. La ministre Virginie Bruant a tenu à rappeler que “la formation aux métiers de la mer en Polynésie se doit d’être une référence“.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La réussite de cette opération a été rendue possible grâce au soutien du Pays, des acteurs du Port autonome et surtout à l’implication des 25 intervenants des secteurs public et privé.

En marge du Forum, les visites scolaires du Port par voie maritime rencontrent aussi un vif succès, si bien que des bateaux supplémentaires ont été mis à disposition pour répondre à la demande grandissante du concept.