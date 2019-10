Ouverture du Forum de l’emploi

Cette année, les communes de l’agglomération du grand Papeete, réunies dans le Contrat de ville, et la fondation de FACE Polynésie (Fondation Agir contre l’exclusion) se sont accordées, pour revoir le concept des deux dernières années de la Course pour l’emploi en proposant un Forum de l’emploi.

En plus des habituels stands d’information, les jeunes participant à cette opération peuvent ainsi assister à des ateliers pour améliorer leur recherche d’emploi, ou encore échanger avec des salariés au sujet de leur métier et de leur parcours. Le gouvernement soutient cette initiative qui rentre dans le cadre des actions d’insertion et de formation. Ce forum est essentiellement destiné aux demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de 9 communes de l’agglomération de Papeete.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Ainsi, au cours de la matinée, le SEFI, le RSMA, l’Adie, la Légion étrangère et l’association d’insertion Te U’i Rau vont répondre aux questionnements des demandeurs d’emploi. Des ateliers thématiques sont aussi proposés, tels que celui sur la création d’entreprise ou sur comment rédiger un CV.

Des visites des centres de formation et des entreprises sont également prévues. Ces immersions doivent permettre aux participants de se projeter ainsi que d’échanger avec des salariés ou des stagiaires sur leur métier et leur parcours.

L’objectif de ce forum est de permettre d’accéder à une information la plus complète possible en vue d’une insertion durable.

Le forum a été précédé de trois semaines d’actions d’accompagnement dans les communes de Mahina, Arue, Pirae, Moorea, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea et Papara au profit de près de 400 demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires.