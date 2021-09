Ouverture du BAC+1 APBPA au lycée polyvalent Taiarapu Nui de Taravao

Sur invitation du directeur du CNAM (Conservatoire national des arts et des métiers) en Polynésie, Christophe Gomez, la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, s’est rendue, mardi à Taravao, au lancement du BAC +1 Accompagnant professionnel et bientraitant des personnes âgées (APBPA) du lycée Polyvalent Taiarapu Nui de Taravao.

La ministre était accompagnée de plusieurs personnalités, des représentants du ministère de l’Éducation, du Vice-rectorat, des parents d’élèves, avec également Ladja Chopineaux, Proviseure du lycée Polyvalent de Taiarapu Est, et Rosita Hoffmann, Directrice générale des services de la communauté de la commune Tereheamanu.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Ce BAC+1 est dédié aux jeunes bacheliers sortant de filières professionnelles et technologiques en quête d’insertion sociale et professionnelle. Cette formation se déroule sur un an et est certifiante. Elle alterne cours et stages en structure d’accueil. Les jeunes bénéficieront de nombreux intervenants professionnels du métier qui partageront avec eux leur vision de leur métier et leur passion pour les matahiapo.

La ministre de la Famille et les partenaires ont chacun leur tour pris la parole afin d’encourager et féliciter les jeunes et leurs encadrants. Cette formation répond parfaitement aux besoins du fenua et des matahiapo.