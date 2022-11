Ouverture du 1er forum public dédié aux problématiques routières sur Tahiti

Cet espace de débat et d’échange permettra aux usagers de témoigner et de s’exprimer librement sur les contraintes de mobilité vécues au quotidien.

L’objectif est de favoriser l’émergence d’une réflexion collective sur le sujet tout en appréhendant la manière dont les embouteillages sont vécus, leurs conséquences sur les habitudes de vie et les idées préconçues relatives aux modes de transport alternatifs.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Des forums autour de 4 thématiques

L’événement, est organisé sous la forme d’une plénière structurée où la confection de petits groupes sera privilégiée afin de favoriser la prise de parole du plus grand nombre. Le public présent a interagi autour de 4 thématiques liées aux embouteillages :

Les Equipements : l’état des routes, les travaux et l’éclairage

l’Incivilité et la sécurité routière : les accidents et l’entretien du véhicule

l’Emploi du temps, : les heures de pointe et l’absence de places de stationnement

les Contraintes perçues des modes de transport alternatif

Poursuite des consultations à Taravao

En plus de cette première journée à Papeete, ce forum public se tiendra, de 8h à 12h au parc de Teaputa dans la commune de Taravao . L’objectif étant de faciliter l’accessibilité du public à l’événement, de toucher un plus large public et de réduire les temps de trajets et les flux de la circulation.

Des places sont encore disponibles pour le Forum à Taravo, pour participer, il suffit de s’inscrire gratuitement via le lien suivant : https://forms.gle/bxbJsFNYGWjYHnoi7