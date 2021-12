Ouverture du 14ème salon du Noël “Te Noera a te rima’i”

Guy Fitzer, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et îles Sous-le-Vent, Luc Faatau, représentant à l’Assemblée de la Polynésie française, et Eugène Sommers, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) étaient également présents pour l’événement.

Depuis 14 ans, le salon est organisé par le comité Tahiti i te Rima Rau, présidé par Nathalie Teariki, avec le soutien du ministère de la Culture en charge de l’artisanat et le Service de l’artisanat traditionnel. Une pérennité qui fait de cet évènement, un incontournable des expositions de fin d’année. Il se tiendra cette année du 1er au 24 décembre sur le thème du sabot du père Noël, Tïa’a nö Papa Noera.

Durant 24 jours de festivités, les visiteurs pourront découvrir les créations des 95 artisans qui seront à l’honneur tout le long de l’évènement. Leur créativité alliée à leur savoir-faire raviront le public à la recherche de cadeaux originaux à l’approche de Noël.

Au programme également, de nombreux ateliers seront proposés au public pour découvrir les secrets d’une décoration de Noël entièrement artisanale : des ornements de l’arbre de Noël en passant par le fameux sabot, les guirlandes, la couronne, la chaussette de Noël, tous les accessoires d’une décoration réussie.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Quant aux concours, ils permettront aux artisans de mettre en avant leur habilité et la maîtrise de leur art sur plusieurs thèmes : vannerie (tressage d’un panier), sculpture sur bois (création d’un sabot de noël), couture (réalisation d’une couverture de bébé et d’un chemin de table). La remise des prix aura lieu le jeudi 23 décembre en matinée.

Le salon sera ouvert au public tous les jours de 9 heures à 17 heures 30, sauf le 24 décembre jusqu’à 17 heures. Plus d’infos ICI