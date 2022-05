Ouverture de la promenade de Motu Uta

COMMUNIQUÉ - Le président Edouard Fritch, accompagné du ministre des Grands Travaux René Temeharo, du ministre des Finances et de l’Économie, Yvonnick Raffin, du ministre du Travail et de la Solidarité, Virginie Bruant, et du ministre de la Jeunesse et de la Prévention, Naea Bennett, a inauguré ce midi la promenade de Motu Uta qui longe la digue du Port de Papeete. Une promenade attendue par les promeneurs et le sportifs.