Où et quand voir les illuminations de Noël à Papeete ?

Le Président Edouard Fritch a souhaité mettre en place cette année une décoration de Noël simple et sans ostentation, mais néanmoins chaleureuse qui sera identifiée sur plusieurs sites : les jardins de Paofa’i et de Aorai Tinihau, le rond-point de la place Chirac et la Présidence de la Polynésie Française.

Il est possible pour les enfants et leurs familles, de découvrir et de profiter de ces décors illuminés, jusqu’au 13 janvier 2022.

Vous pourrez venir et découvrir les décors et illuminations mise en place dans les jardins de la Présidence :

du lundi au jeudi de 17 heures 30 à 20 heures ;

du vendredi au dimanche de 17 heures à 22 heures ;

Le parking en face de la Présidence reste ouvert au public au même heure.

Port du masque, respect des gestes barrières et de distanciation recommandée.