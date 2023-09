Oraihoomana Teururai pressenti à la tête de l’OPH pour succéder à Yan Jambet

Sa nomination a été actée en Conseil des ministres, ce mercredi, selon des informations de nos confrères de Polynésie la 1ere. Elle sera effective dès la publication au Journal Officiel.

Oraihoomana Teururai a été directeur la Délégation à l’habitat et à la ville et siégeait à ce titre au sein du conseil d’administration de l’OPH. Sa nomination clos le chapitre Yan Jambet, nommé fin août avant de démissionner quelques semaines plus tard.

Ce dernier avait été condamné au civil pour avoir détourné des sommes à son ancien employeur en imitant sa signature.