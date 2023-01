Orages, pluie, houle : les vigilances se maintiennent en Polynésie

Météo-France Polynésie a placé en vigilance orange pour orages les îles du Vent. Sont en vigilance jaune pour orages les : Tuamotu Sud, Tuamotu Nord Est, Tuamotu Est, Gambier, Tuamotu Nord Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, Tuamotu Ouest, Mopelia et îles Sous-le- Vent. Et en vigilance jaune pour fortes pluies : les îles du Vent. Les Marquises Sud et Nord sont en vigilance jaune pour forte houle. Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.

Météo îles Sous-le-Vent

Jeudi soir, le temps est variable avec alternance de passages d’averses ou de grains localement orageux et de périodes d’éclaircies, il s’étend jusqu’à Mopelia. Vendredi, le temps s’améliore après quelques averses ou grains matinaux. Retour de larges éclaircies en soirée. Samedi, le soleil s’impose en cours de journée avec quelques passages nuageux bas.

Vent modéré de Nord-Est à Est Nord-Est avec des rafales pouvant atteindre les 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 1 mètre 50 vendredi et 2 mètres samedi. Houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50.

Météo Tahiti et Moorea

Jeudi soir, le temps est variable, des averses et des grains localement orageux alterneront avec des périodes d’éclaircie ou d’accalmie. De gros cumuls sont possibles sur les hauteurs et dans les vallées. Ce temps persiste jusqu’à vendredi matin avant le retour d’un franc soleil dans l’après-midi.Samedi, le soleil s’impose avec tout au plus quelques nuages sur le relief. Températures extrêmes prévues : 22 et 32 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Nord-Est avec des rafales pouvant atteindre les 60/70 voire localement 100 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 1 mètre 50 vendredi et 2 mètres samedi. Houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50.

Météo Marquises

Jeudi soir, quelques averses sur le Sud de l’archipel avec un risque orageux. Vendredi, le temps reste sec et le ciel peu nuageux. En fin de journée, des passages nuageux sont attendus en fin de journée, ils peuvent tourner à l’orage en soirée.Samedi, temps peu à passagèrement nuageux avec quelques averses dans le Sud.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest se maintenant autour d’1 mètre vendredi et samedi. Houle courte d’Est d’1 mètre 50.

Météo Tuamotu et Gambier

Le risque orageux persiste jeudi soir à vendredi soir sur une majeure partie des Tuamotu et aux Gambier. Les orages sont plus nombreux et localement marqués entre Rangiroa, Takaroa, Makemo et Anaa ainsi qu’aux Gambier tandis qu’ailleurs, ils sont plus isolés laissant parfois de larges éclaircies prédominer. Samedi, les orages perdent du terrain sur les régions concernées, des averses sont encore possibles tandis qu’ailleurs le soleil prédomine largement.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50/60 kilomètres/heure, voire 70 sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50, et de 2 mètres à 2 mètres 50 dans le Sud samedi. Elle est croisée à un houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilane orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.