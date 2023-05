Orages, houle : la vigilance reste de mise

Vendredi, la forte houle et les prévisions de Météo France ont conduit le haut-commissariat à prendre un arrêté interdisant toute activité maritime jusqu’à lundi.

Ce dimanche, la vigilance est toujours en cours pour la houle et les orages, sur une grande partie de la Polynésie. Les îles du Vent et une partie des Tuamotu sont placées en orange, les îles Sous-le-Vent, Tuamotu Nord et Est et les Australes sont placés en vigilance jaune.

Dans un communiqué, les autorités rappellent que « malgré la baisse de la houle, les courants marins sont encore très dangereux dans les lagons. Il convient de ne pas se rendre sur les côtes, de reporter les sorties et activités en mer en raison des forts courants ».

À Tahiti et Moorea, Météi France annonce une houle atteingant 3m50 cette nuit, puis 3 mètres lundi et enfin 2m50 mardi.

CONSEILS DE SECURITÉ POUR TOUS LES ARCHIPELS (sauf Marquises)

La population est donc appelée à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les

consignes des autorités suivantes :

-annuler et reporter les sorties en mer et la pratique des loisirs nautiques ;

-ne pas s’approcher des passes, ni du récif côté océan, des plages ou du littoral en raison

des risques de courants marins qui peuvent être à l’origine d’accidents ;

-rester prudents sur les routes en bordure de mer.



Pour les propriétaires d’embarcations :

-vérifier les amarres de vos embarcations ou les mettre à l’abri.



Pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle :

-surveiller la montée du niveau de la mer ;

-se mettre à l’abri si nécessaire.

-Rester à l’écoute des bulletins météorologiques en temps réel sur les pages Facebook de Météo

France en Polynésie française et du Haut-commissariat et sur les sites internet : www.meteofrance.pf et www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

En cas d’urgence, composer le 16 pour contacter le JRCC

ou le 18 pour les sapeurs-pompiers.