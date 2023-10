Mercredi, le tribunal civil de première instance a jugé illicite la non-consultation du comité d’entreprise et tranché en faveur des grévistes, en suspendant les accords signés séparément à Fare Rata et à Onati, applicables uniquement aux adhérents des syndicats signataires (A tia i mua et Otahi – ndlr).

Les négociations ont donc repris ce jeudi et ont abouti à la signature d’un protocole d’accord. La grève est levée.