OPT : la grève a démarré

La grève est effective ce lundi à l’OPT. Depuis 5 heures, des employés de Fare Rata, une des filiales, tiennent un piquet de grève. Ils ont peur pour leurs emplois. Fare Rata serait en déficit de plus de 3 milliards : “Ça ne s’appelle plus un déficit, ça s’appelle un cratère”, lance Moana Pihatarioe, délégué syndical SAPOT Fare Rata.

Fare Rata serait en déficit de plusieurs milliards. Crédit Tahiti Nui Télévision

Un courrier leur a été distribué. “C’est un courrier qui explique l’état de santé de l’OPT qui date de l’année dernière et qui explique vers quoi va nous mener cette réorganisation, déclare Moana. On parle de déficit, on parle de plan social. Il semblerait qu’il y aura un plan social si on ne fait rien. On parle aussi de la fiscalité de l’OPT, du groupe OPT, et on parle de nos avantages qu’on a eu grâce au travail des syndicats avec la direction, qui ont été négocié avec la direction, avec les partenaires. (…) En lisant ce papier, on a peur”

Des discussions ont eu lieu avant ce lundi, mais sans issue. Les syndicats attendent une nouvelle rencontre : “On attend un geste de la direction. On a eu des rencontres. Ça s’est bien passé (…) On a discuté en tout 12h. Et quand on nous amène un protocole qui ne fait que 3 pages… Il semble que des choses ont été oubliées. (…) Ils ont enlevé tout ce qu’on avait proposé. (…) On attend un geste de la direction pour qu’on puisse se remettre autour de la table.”

Les agences OPT sont toujours ouvertes mais fonctionnent au ralenti. Sur Facebook, le groupe prévient sa clientèle qu’il ne sera pas “en mesure de garantir le bon fonctionnement de ses activités télécoms, postales et bancaires”.