OPH : une nouvelle agence ouvre à Taravao

La nouvelle agence est située au 1er étage du centre commercial de Super U Taravao près de l’antenne de l’Adie Tahiti.

Plus moderne et spacieuse que la précédente, la nouvelle agence s’étend sur une superficie de 255 m². Un comptoir à deux niveaux sera prochainement installé, permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux informations. « Cette initiative témoigne de notre engagement envers l’inclusion et l’égalité des chances pour tous » a déclaré la ministre.

Crédit : présidence de la Polynésie

L’agence sera dotée d’un gestionnaire de file d’attente baptisé « Je File ». Un outil bien permettant de réduire les temps d’attente et d’améliorer les conditions de travail des agents.

Les résidents de la Presqu’ile pourront également régler leur loyer directement à la « caisse » placée à l’extérieur de l’agence.

Dans les mois à venir, une borne de paiement et une borne de services seront aussi installées pour faciliter davantage leurs démarches. Un partenariat avec « NiuPay » a par ailleurs été développé. Une solution innovante pour les résidents qui pourront, via une application simple et sécurisée, consulter, gérer et payer en temps réel leur loyer directement depuis leur smartphone.