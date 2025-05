Opération nettoyage du sentier de l’Aorai

Sur les hauteurs de Tahiti, le sentier menant à l’Aorai, par sa beauté, est l’un des plus emblématiques de l’île. Une réputation derrière laquelle se cache un entretien exigeant, souvent discret, mais essentiel. La semaine passée, c’est une dizaine de militaires de la 1ʳᵉ compagnie médicale spécialisée montagne, en mission au fenua, qui est venue prêter main-forte à l’association Poihere Te Natura pour son nettoyage et son entretien.

« C’est un gros apport au niveau de l’entretien, et de la main d’œuvre surtout, relève le présidente de l’association Stéphane Lebon. L’armée nous donne un gros coup de main, et après, on s’organise pour aller deux – trois fois par mois sur le sentier. On replante, on améliore, on met en valeur notre site de l’Aorai » .

Spécialisés dans les interventions médicales en terrain difficile, ces soldats d’élite du régiment médical (RMED) ont troqué brancards et sacs de secours pour rotofiles, machettes et râteaux. Une mission de terrain qui s’inscrit aussi dans les valeurs de l’armée : soutien aux populations, coopération locale et engagement environnemental.

– PUBLICITE –

« C’est exactement ce qu’on fait, c’est protéger l’environnement, protéger la terre, entretenir le sentier. Ça permet aussi d’aider la population locale et puis ça permet autant aux militaires qu’aux civils d’emprunter le sentier puis de découvrir Tahiti » , ajoute Serge Benjamin, du régiment médical 1ère Compagnie.

L’effort continue : bientôt, ce sera au tour de la compagnie de réserve basée au fenua de reprendre le flambeau sur près de 20 kilomètres de sentier. Un engagement collectif, au service de la nature, du patrimoine, et de tous ceux qui souhaitent marcher sur les crêtes du mont Aorai.