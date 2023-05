Ono’u : la 9e édition du festival est lancée

Tahiti, Huahine ou encore les îles des Marquises : les 4 artistes locaux et les 5 artistes internationaux parcourent les îles jusqu’au 31 octobre.

Parmi les artistes polynésiens, on retrouve Tearii Flohr de Huahine et Rival de Tiarei de retour d’une nouvelle aventure artistique Ono’u à Nuku Hiva, aux côtés des artistes Ravage et Richard Barri.

Pour sa 9e édition, le festival se tourne vers la terre. Hughes et Tamatoa Chaze, ont conçu une fresque célébrant la magnificence des arbres et plantations des vallées de Taipivai et

Hatiheu.

C’est sur le bâtiment de la direction des Solidarités que la fresque inaugurale du festival 2023 a été réalisée, par Tea et Rival. Il s’agit de leur plus grande œuvre murale commune en plein cœur de la capitale.

Jusqu’au 31 mai, le festival se poursuit au sein de la commune de Paea, qui accueille l’événement pour la première fois sur plusieurs de ses murs. Trois lieux du quartier Mara’a-Pofatu totalisant plus de 600 m2 sont en cours de transformation, sous les coups de pinceaux et d’aérosols des artistes :

• L’école primaire Mara’a jusqu’au 17 mai

• La résidence OPH Pofatu – PK26,4 côté mer du 15 au 23 mai

• La résidence voisine TIHONI du 25 au 31 mai

Trois nouvelles têtes d’affiche internationales ont été conviées à l’événement : les Espagnols Dulk,

PichiAvo et l’Argentine Marina Zumi.

À l’initiative de la commune, leur venue dans le cadre du festival à Paea permettra la tenue d’une série de rencontres pédagogiques associant plusieurs classes de l’école de Mara’a et du collège de Paea les 17 et 30 mai prochain.

Et cette année, Ono’u s’envole jusqu’à Paris. Un espace d’exposition de 1000 m2 sera dédié au festival au pied de la Tour Effeil. Le projet porté par l’office du tourisme de Paris et le musée olympique sera ouvert au public à la rentrée de septembre. Trois artistes polynésiens représenteront le fenua au sein de cette vitrine culturelle unique au coeur du dispositif des JO Paris 2024.

Ouvert jusqu’en décembre 2024, l’espace accueillera également au mois de mars et avril 2024 une exposition temporaire spécialement consacrée au « surf et street art à Tahiti ».