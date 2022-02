One Ocean Summit – Edouard Fritch multiplie les rencontres

Dans un premier temps, le président Fritch a pu tenir une discussion avec le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et le conseiller Outre-mer du Président de la République, François De Kereve, ainsi qu’avec la ministre de la Mer, Annick Girardin.

Avec François De Kereve (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Edouard Fritch et Barbara Pompili (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Stéphane Bijoux et Edouard Fritch (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Edouard Fritch et Richard Ferrand (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Puis, en préambule du segment de haut niveau du One Ocean Summit de Brest, Édouard Fritch, accompagné du ministre de la Culture et de l’environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et des parlementaires, la députée Maina Sage et le sénateur Teva Rohfritsch, ont rencontré le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et le député européen, Stéphane Bijoux.

Le président de la Polynésie a également pu échanger avec la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.