Omaka, Miss T Tahiti : « nous n’avons jamais décidé d’être tel que nous sommes, donc acceptez votre enfant comme il est »

Elle était déjà la favorite des réseaux sociaux : Omaka Gendron a été couronnée Miss T Tahiti samedi soir dans les jardins de la mairie de Papeete à l’issue d’un show digne de Miss Tahiti. « On n’est jamais sûre de gagner, mais je me suis préparée pour. Ça a été trois mois de préparation depuis le jour où on s’est inscrits. Je me suis préparée tant physiquement que mentalement. J’ai fait des sacrifices, donc je ne peux que me réjouir de cette victoire, a réagi la belle. Je suis restée moi-même depuis le début de cette aventure et je me suis éclatée sur scène. »

Pour Omaka, le titre est l’occasion de faire passer un message, en particulier aux parents de personnes transgenres : « Je voudrais encourager la population à se dépasser, à s’épanouir. Et un message aux parents : nous n’avons jamais décidé d’être tel que nous sommes, donc acceptez votre enfant comme il est. Il peut vous réserver de belles surprises. »

Ses parents à elle ont fait le déplacement depuis les Marquises. Tout un symbole pour Omaka : « Pour la petite anecdote, je n’étais pas au courant qu’ils allaient venir. Ils sont venus des îles Marquises. Ils m’ont fait la surprise avant que je monte sur scène, donc j’ai un peu pleuré. J’étais extrêmement émue. Je remercie ma famille d’avoir financé les billets de mes parents parce que c’est un coût depuis les Marquises. Je suis heureuse de les voir auprès de moi et qu’ils aient vu mon couronnement »

La représentante du fenua devrait s’envoler en début d’année prochaine direction la métropole pour participer au concours Miss T France prévu en mars. Pour rappel, l’actuelle Miss T France est une Polynésienne : Khaleesy Mai.