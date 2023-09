Olympiades des métiers : un élève polynésien représentera le fenua à Lyon

La peinture sur carrosserie, c’est la passion de Hitinui Rai. Une passion qui lui vient de son oncle et qu’il a nourrie au fil des ans jusqu’à devenir le meilleur de sa promotion au Lycée professionnel de Faa’a. Il y a peu, il a remporté son ticket pour les olympiades des métiers qui auront lieu à Lyon. Le concours permet à des jeunes de mesurer leur savoir-faire dans plus de 60 métiers. Pas de stress pour ce tout jeune candidat de seulement 17 ans… « Je suis plutôt calme. Je me dis que je vais passer un bon concours là-bas. (…) Je sais que ça va être dur, c’est sûr. Dans un concours, il y a toujours de la difficulté. Les concurrents se préparent depuis déjà 6 mois et moi ça ne fait pas longtemps. »

Le jeune homme enchaine les stages avec un tuteur, mais aussi avec un professeur qui le soutient jusqu’à l’emmener en France. Gérald Galmiche transmet sa passion à ses élèves avec ferveur… prêt à relever le défi avec Hitinui : « Ça fait 3 ans qu’il est en formation au sein du lycée professionnel et il a acquis les compétences qui lui permettront de prétendre à participer à cette compétition nationale à Lyon la semaine prochaine. (…) Le challenge que l’on a à relever est sur trois points : le premier c’est que Hitinui est le plus jeunes. Il a 17 ans et va concourir contre des candidats qui ont entre 22 et 25 ans donc plus d’expérience dans le métier. C’est son premier challenge à relever. Le deuxième, c’est qu’on va utiliser des produits qu’on n’a pas ici. Donc il va falloir qu’il s’adapte. Là dessus, j’ai confiance en lui. Le troisième point, c’est la pression. On est vraiment dans la recherche de l’excellence. C’est un vrai challenge pour lui mais je suis confiant. »

Hitinui aura 13 concurrents face à lui dont un Réunionnais. S’il remporte l’un des deux tickets d’entrée, il représentera la France lors de la finale européenne et pourquoi pas mondiale… Elles auront lieu en 2024.

Les olympiades des métiers qui auront lieu du 14 au 16 septembre prochains.