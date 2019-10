Octobre rose : une journée de prévention au CHPF

La prévention est toujours au programme d’Octobre rose. Le cancer du sein reste la deuxième cause de décès par cancer chez la femme en Polynésie. Si le risque de maladie est plus important à partir de 50 ans, la sensibilisation et la promotion du dépistage concerne toutes les femmes.

“Je tiens à rappeler que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein. (…) Ce n’est pas le manque d’information mais la peur de la maladie qui est là. On est là justement pour aider ces mamans à en parler, à ne pas avoir peur, et à les informer sur les moyens de dépistages qui existent et qui sont simples pour éviter des chirurgies très lourdes et douloureuses. C’est une maladie qui se soigne, si on s’y prend tôt. Le cancer du sein, on n’en meurt plus. En France, 9 femmes sur 10 survivent, chez nous, nous n’en sommes qu’à 5 sur 10. Il y a réellement un problème, alors que nous avons les mêmes moyens de traitement. Il faut se dire qu’on n’est jamais seul dans la maladie. La famille est là, les amis sont là, et la Ligue contre le cancer aussi” explique Natacha Helme, vice-présidente du comité polynésien de la Ligue contre le cancer.

Les professionnels de santé rappellent que l’autopalpation est un bon moyen pour détecter le plus tôt possible une éventuelle tumeur. Un geste simple qui s’apprend dans un atelier. “C’est de la prévention. On entend toujours parler des mammographies après 50 ans, mais malheureusement, cela peut arriver avant. L’autopalpation est facile à faire, et si ça peut nous sauver, il faut savoir le faire. Cela rassure de savoir le faire soi-même” nous dit Nelly, une participante. “Dès lors que l’on trouve une anomalie dans sa poitrine, il faut consulter immédiatement son médecin pour faire des examens complémentaires” précise Isabelle Granjon, attachée scientifique hospitalière dans tout le Pacifique.

Le programme de dépistage permet aux femmes âgées de 50 à 74 ans de bénéficier gratuitement tous les deux ans d’un examen clinique de leur poitrine et d’une mammographie. Plus le dépistage est régulier et plus il permet gagner en espérance de vie en cas de maladie avérée.

“Il y a des situations où on a fait un dépistage, on a trouvé une petite tumeur qui fait 1 ou 2 centimètres, ou dans d’autres situations où les patientes ont attendu et ont des tumeurs de 4-5 centimètres, des fois la peau est grignotée, et là ce sont des cancers qui se guérissent beaucoup moins bien avec des traitements plus lourds avec de la chimiothérapie, radiothérapie, et des risques de métastases dans le poumon, le foie et parfois le cerveau. Si on a une maladie débutante sans ganglions envahis, on a 9 chances sur 10 à 5 ans d’être en vie, si on a déjà une maladie avec des ganglions envahis, on a plus que 1 chance sur 2 d’être en vie à 5 ans. D’où l’importance de faire régulièrement des mammographies à partir de 50 ans tous les deux ans, mais on a aussi des cancers chez les femmes plus jeunes, d’où l’importance également de faire une autopalpation du sein pour trouver un nodule très tôt” avertit le docteur Christophe Allé, chef de service de gynécologie au CHPF.

Plusieurs entreprises ainsi que le lycée professionnel de Faa’a apportent leur soutien dans cette campagne. Les élèves de la section mode se sont mobilisés pour la troisième année consécutive et avaient organisé un défilé de mode avec des tenues vestimentaires uniques qu’ils avaient confectionné, pour que malgré les traitements contre la maladie, les femmes puissent se sentir toujours bien dans leur corps.