Octobre rose : 135 nouveaux cas de cancer du sein par an en Polynésie

Un programme de dépistage intensifié du cancer du sein a été institué en novembre 2003 et modifié en 2019. Il permet aux femmes âgées de 50 à 74 ans révolus de bénéficier gratuitement tous les 2 ans d’une consultation de dépistage auprès d’un radiologue conventionné avec la direction de la Santé. Au cours de cette consultation de dépistage sont réalisés un examen clinique des seins et une mammographie, le tout pris en charge à 100% par la direction de la Santé.

Le programme de dépistage a pour objectif de réduire la mortalité due au cancer du sein et la lourdeur des traitements liée à une prise en charge tardive. En 2018, en Polynésie, 5 251 femmes ont réalisé une mammographie de dépistage, soit un taux de participation de 31%.

Afin d’augmenter ce taux de participation, l’échographie mammaire est désormais également prise en charge, lorsqu’elle s’avère nécessaire dans le dépistage. La direction de la Santé prend ainsi en charge l’échographie à 100 %, à travers l’instauration d’un forfait échographie-mammographie de dépistage. Tous les sites de mammographie de Polynésie française participent au dépistage.

L’objectif de cette campagne est d’inciter les femmes de 50 à 74 ans révolus à se faire dépister en les sensibilisant à l’importance du dépistage et en les informant des nouvelles modalités de prise en charge dans le cadre du dépistage du cancer du sein en Polynésie française. « Prends soin de toi et de ta santé, fais ta radio titi », reste donc le message principal pour l’édition 2019 d’Octobre Rose.

Et pour accompagner les malades, il existe l’association Amazones Pacific. Anne Haiti Perrault en est la présidente : “Cette association a pour but d’accompagner les femmes et leur entourage pendant et surtout après les traitements, explique-t-elle. Notre objectif c’est sortir les femmes de leur isolement, les aider à retrouver leur féminité, leur confiance en elles, les aider à revenir dans la vie. Montrer que ce n’est pas parce qu’on a cette maladie qui est très dure, qu’on n’est plus une femme, qu’on n’est plus une mère… Il y avait un manque au niveau du Pays c’est-à-dire qu’à la fin des traitements, quand le médecin dit “on se retrouve dans 6 mois”, eh bien on se retrouve seule à la maison. il y a certaines femmes qui tombent dans un isolement physique, psychologique. Ça peut entraîner une perte de confiance en elles. “