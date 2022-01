Obtenir rapidement son pass sanitaire à la Présidence

Vous rencontrez quelques difficultés à obtenir votre pass sanitaire via le site de la direction de la santé ? Un guichet express a été mis en place à la Présidence, conjointement au vaccinodrome, et est ouvert jusqu’à ce dimanche midi. Il vous permet de réceptionner votre QR code en quelques instants. “Il y a des personnes qui ont fait leur demande en ligne et qui attendent depuis 8 ou 10 jours peut-être”, reconnaît le responsable de la vaccination Daniel Ponia, alors qu’il ne faut que “quelques minutes” d’attente au guichet express.

Au total, pas moins d’une cinquantaine de personnes sont mobilisées chaque jour sur le site. Près de la moitié est dédiée à la brigade en charge d’établir les QR codes : “depuis l’ouverture, on n’arrête pas”, confie Nadège Vanaa, agent en charge des QR codes. “On s’est bien organisés puisqu’on a des agents qui délivrent uniquement le QR code pour les personnes qui sont passées dans la semaine, puisque dans la semaine, il n’y avait pas de délivrance de QR code. Mais ils avaient la possibilité de repasser aujourd’hui pour récupérer leur QR code”.

Et les moyens techniques nécessaires ont également été prévus : “il y a une vingtaine de postes informatiques, nous avons une douzaine d’imprimantes, et il a fallu installer tout cela pour pouvoir répondre à la demande”, détaille Manutea Gay, le responsable de plateforme covid.

À partir du 15 janvier, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection ou infection au Covid pour bénéficier d’un pass sanitaire valide (4 mois pour l’éligibilité plus 3 mois pour le délai supplémentaire). Les premières sanctions dans le cadre de l’obligation vaccinale tomberont à partir du 23 janvier.

La fin des congés de Noël et le retour des vacanciers laissent présager une augmentation des cas dans les jours à venir. C’est le moment d’anticiper vos démarches et d’être vigilant…