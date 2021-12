Obligation vaccinale : une nouvelle manifestation à l’Assemblée de la Polynésie

Les manifestants dénoncent la mise en place du pass vaccinale et le projet de vaccination des enfants de 5-11 ans au fenua. “On nous traite d’anti-vax, mais nous n’en sommes pas. On laisse la liberté : ceux qui veulent se faire injecter ce produit, qu’ils le fassent. À quoi joue le gouvernement ? On installe un pass sanitaire et après on le retire parce qu’il n’y a pas de monde aux événements. Et concernant la vaccination de nos enfants, cela va bientôt arriver” a déclaré Daniel Tuahu, président de la confédération Anahiva.

Et d’ajouter : “On ne peut pas permettre qu’on touche à nos enfants. Et ensuite, le Premier ministre qui annonce cette semaine le pass vaccinale… Cela veut dire qu’on va retirer les deux tests et on va nous obliger à nous vacciner. Mais non, on est dans un pays libre. Je crois à la liberté, et qu’on nous laisse notre liberté. Je pense qu’à un moment donné, on va s’énerver, et si quelque chose se passe demain, ça ne sera pas de notre faute.”