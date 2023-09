Obésité et modernisation du système de soins au menu de la Réunion des ministres de la Santé du Pacifique

Lors de cette réunion, « les ministres de la Santé ont fait part des difficultés auxquelles font face les pays de la région tels que le besoin de former, de retenir et d’attirer les professionnels (…) Bien que la Polynésie dispose de ressources plus importantes qu’une partie des pays cousins du Pacifique, elle est également confrontée à des problèmes d’attractivité », souligne la Présidence, dans un communiqué.

L’obésité a aussi été l’un des principaux sujets abordés. 8 pays océaniens figurent en effet dans le top 10 des pays les plus touchés. Les participants à la réunion ont conclu à la « nécessité d’intensifier les actions dans ce domaine au regard des enjeux sanitaires et sociétaux ».

Les ministres ont également « décidé d’intensifier leurs efforts dans le domaine de la e-santé pour garantir de meilleurs soins au bénéfice des patients et de leur famille ». Et ils ont « réaffirmé que la plus grande menace pour la santé des populations est le changement climatique qui va générer de futures pandémies et des catastrophes ».

« Les actions exposées par les différents pays océaniens viennent confirmer le caractère urgent de la modernisation du système de soins du Pays pour garantir la capacité future à soigner en situation de crise et au-delà ».

« En marge de la réunion, le ministre de la Santé a mené une série de rencontres bilatérales, notamment avec la directrice générale adjointe de l’OMS, Dr. Zsuzsanna Jakab, avec le ministre fidjien de la Santé, Dr. Ratu Atonio Rabici Lalabalavu, la ministre déléguée de la santé des Iles Cook ainsi que les représentants de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Ces partenaires sont intéressés à renforcer leur coopération avec la Polynésie française dans des domaines d’intérêt partagés tels que la formation, les soins primaires », conclut le communiqué.