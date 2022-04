Nukutavake – La remise aux normes du réseau électrique en projet et l’eau potable bientôt payante

À Nukutavake aux Tuamotu, la population bénéficie de son propre service public d’énergie électrique. Chaque année, 18 à 21 millions de Fcfp sont consacrés à l’alimentation électrique de l'île et de ses communes annexes telles que Vahitahi et Vairaatea. Et depuis 2020, la commune distribue l’eau potable à sa population.