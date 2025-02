Nuku Hiva : le chantier de l’hôpital Louis Rollin en bonne voie

Un an et demi après la pose de la première pierre, les travaux d’extension de l’hôpital de Nuku Hiva ont avancé, en témoigne le futur laboratoire d’analyse médicale. Les laborantins ont d’ores et déjà investi les lieux en attendant la fin des travaux sur près de 700 mètres carrés de surface supplémentaire.

« Les travaux qui ont coûté 700 millions, c’est le laboratoire qui est déjà en fonction et qui fonctionne bien. Et de l’autre côté, l’extension du futur dispensaire qui va prendre une vraie ampleur puisqu’il est beaucoup plus grand que l’ancien, décrit le ministre de la Santé Cédric Mercadal. Il va pouvoir faire de la santé primaire au plus près de nos citoyens et accueillir tout ce qui est bobologie. Comme ça, l’hôpital s’occupera des maladies les plus dures. Et de l’autre côté, nous aurons un dispensaire qui s’occupera au mieux de notre population » .

Compte tenu de l’éloignement des îles Marquises de Tahiti (1500 km), les patients sont acheminés par hélicoptère ou par bateau pour se faire soigner. Même si l’hôpital de Nuku Hiva, dans sa forme actuelle, répond aux besoins de ses habitants, pour le ministre de la Santé, garantir un accès équitable aux soins, même aux habitants les plus isolés de l’archipel, est une priorité.

« C’est l’hôpital des Marquises, parce qu’en fin de compte, il y a une avancée intérieure. C’est ici qu’on vient. On a des blocs opératoires, on a des chirurgiens, on a des gens qui sont là pour stabiliser les personnes quand il y a une urgence avec les hélicoptères qui viennent. Une fois qu’ils sont stabilisés, ils peuvent être renvoyés sur Papeete » , conclut-il.

Si les délais sont tenus, l’extension devrait être inaugurée au mois de juin 2025.