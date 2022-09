Nuisances sonores au Taure’are’a Tour : Te Ora Hau interpelle le Pays

Le taure’are’a tour s’est tenu à Taiarapu Est du 2 au 4 septembre, à la salle omnisport de l’institut de la jeunesse et des sports, l’IJSPF. Un week-end de calvaire pour certains voisins, qui ont sollicité l’accompagnement de Te Ora Hau. Après signalement auprès des forces de l’ordre, l’association a interpellé le gouvernement dans une lettre.

Roger et Andrea résident à quelques mètres seulement de la salle IJSPF du lycée de Taiarapu. Le week-end dernier, n’a pas été de tout repos pour le couple. De vendredi à dimanche, ils ont du supporter des nuisances sonores liés au Taurearea tour, organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

“Nous ça nous met sur les nerfs, parce qu’il faut supporter ça toute la journée. On est là, on est obligés de s’enfermer dans notre maison pour subir un point moins, mais bon c’est insupportable. Les vitres de la maison vibrent, nos animaux vont se cacher sous les tables”, désole le couple.

(Crédit Photo : Tahiti nui Télévision)

Une des solutions envisagée : quitter le domicile temporairement. Mais cette option est compliquée pour Roger qui est en fauteuil roulant. “Quand il faut s’en aller, il faut embarquer le fauteuil et puis trouver un endroit où c’est accessible aux handicapés… Après on peut toujours aller dans la famille mais bon… “.

Une situation d’impasse qui les a orienté vers l’association Te Ora Hau. Avec son soutien, ils ont sollicité l’intervention des forces de l’ordre. Ces derniers ont constaté les nuisances sonores et ils ont dressé une contravention à l’encontre du DJ de l’évènement.

L’association Te Ora Hau a également interpellé les autorités du Pays dans une lettre adressé au Président Edouard Fritch. Ariitea Bernadino, vice-président de l’association Te Ora Hau, se dit choqué par cette affaire : “C’est quand même un événement organisé par le ministère de la jeunesse, par la BPDJ, par l’IJSPF, que des institutions publiques. Quand on est une institution publique, on se doit d’être d’autant plus exemplaire. Là, je suis désolé, mais elles piétinent la réglementation”.

Pour Roger et Andrea, des solutions sont envisageables pour éviter un nouveau conflit. Isolation de la salle, calfeutrer les murs… ou simplement délocaliser les événements.

Contacté par notre rédaction, le directeur de l’IJSPF n’a pas souhaité s’exprimer.