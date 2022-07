Nucléaire : près de 2 000 personnes à la marche pacifique du 2 juillet

Après avoir traversé la ville de Papeete, les membres de l’association Moruroa e tatou, de l’Église protestante maohi et tous ceux qui se sont joints à leur cortège, se sont installés dans les jardins de Paofai. L’événement est organisé par le 3ème arrondissement, donc par les paroisses de Moorea. Des milliers de personnes étaient vêtues de blanc, une feuille de bananier à la main, pour une marche pacifique. Les plus jeunes ont eux-aussi été sensibilisés à la cause.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’association 193 a de son côté pris possession de la place Tarahoi. Elle a lancé un appel à la mobilisation des habitants des îles. L’association s’enorgueillit d’avoir réussi à faire passer plusieurs dossiers.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ces rassemblements ont pour motivation de dénoncer les 193 tirs nucléaires réalisés en Polynésie, et de rappeler à la France qu’elle ne doit pas oublier les préjudices subis par les Polynésiens et qu’elle doit faire avancer les dossiers d’indemnisation des victimes encore en attente.