Nouvelle procédure de détaxe simplifiée à Tahiti-Faa’a

Les voyageurs sont chaque année plus nombreux à se présenter devant les agents de la brigade de Faa’a pour faire apposer le sigle « détaxe-vat refund » sur leur bordereau de vente à l’export. Dorénavant, plus besoin de se rendre au bureau des douanes, et potentiellement de patienter dans la file d’attente. Un horodateur a été mis en place pour assurer un gain de temps aux visiteurs qui ont fait des achats au fenua.

« Il faut être non-résident pour bénéficier de la détaxe. Cela représente 28 000 voyageurs à l’année qui procèdent à cette formalité de la détaxe, explique le directeur régional des douanes Serge Puccetti. Cela permet de dégager un emploi de douanier, qui était sur des tâches manuelles et de visa de bordereau de détaxe, pour pouvoir faire autre chose, notamment la mission de contrôle à l’arrivée et au départ » .

Le ministre de l’économie, du budget et des finances Tevaiti Pomare compte sur la responsabilité des usagers dans leurs déclarations. « On voulait quelque chose qui soit pratique, simple et sécurisé. Aujourd’hui, l’usager peut venir directement en zone d’embarquement pour déclarer l’ensemble des articles qu’il aurait acheté ici en détaxe et qu’il porte sur lui, décrit-il. L’usager a 6 mois pour envoyer le bordereau. Le remboursement est effectué dès réception du bordereau » .

Selon le Ministre, la déclaration simplifiée concernera 95% des produits achetés en détaxe. Les 5 % restants concernent les produits volumineux, pour lesquels les déclarations de détaxe continueront de se faire auprès des agents du bureau des douanes.