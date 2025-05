Nouveaux tarifs : affluence aux guichets de Tere Tahiti

Attroupement massif ce lundi matin devant le guichet des transporteurs. Un 2e agent a dû être mobilisé.

« L’incompréhension, c’est le monde qu’il y a, confie Doumé, un matahiapo. Regarde, on va attendre 2 heures pour se faire faire une nouvelle carte. Je ne comprends pas. Ce qu’il y a, c’est qu’il y a qu’un seul point où tu peux faire renouveler ta carte. »

« Il y a les cartes des personnes qui nous ont déjà déposé la semaine dernière. Eux viennent juste récupérer, explique Kesia, contrôleuse. Je suis là dehors pour informer les gens et qu’ils viennent récupérer leurs cartes avec moi. Quand on leur explique calmement ils comprennent. »

Afin de bénéficier du tarif unique de 150 Fcfp en transport en commun, tous les usagers devront soit acheter leur ticket en ligne sur teretahiti.pf ou via l’application Tere Tahiti Mobilités, soit se déplacer physiquement dans les trois agences.

« À part la population scolaire, étudiante, tout le monde doit refaire sa carte, les cartes d’abonnement, matahiapo et les cartes prépayées. Pour les cartes d’abonnement et les cartes prépayées, il faut les faire aujourd’hui. C’est le dernier jour, à l’exception des cartes matahiapo, où on a laissé une tolérance », annonce Xavier Chung Sao, directeur de la société RTCT Tere Tahiti.

« Jeudi, c’est férié, il n’y aura plus personne. On revient vendredi, c’est le double ou le triple. C’est la deuxième fois que je viens et c’est toujours plein », regrette Arsène, un usager.

Avec ses 240 bus et plus de 30 000 passagers par jour, la société de transport a décidé avec l’accord du Pays d’augmenter la limite d’âge à 62 ans pour entrer dans la catégorie des matahiapo.